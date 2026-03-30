دھوکہ دہی کے سنگین مقدمہ میں مطلوب ملزم گرفتار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کاروباری لین دین میں دھوکہ دہی کے سنگین مقدمہ میں مطلوب ملزم پولیس نے گرفتار کر لیا۔

سیٹلائٹ ٹاؤن کے رہائشی علی رضا سے بھاری رقم ہتھیانے کے الزام میں نامزد ملزم عامر شہزاد کو پولیس نے دورانِ سفر کارروائی کرتے ہوئے حراست میں لے لیا، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کافی عرصے سے مفرور اور اشتہاری تھا، جس کی گرفتاری کے لئے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے تھے ، تاہم گزشتہ روز خفیہ اطلاع ملنے پر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسے ٹریولنگ کے دوران گرفتار کر لیا۔

مزید پڑہیئے

10 اپریل سے وساکھی فیسٹیول ،محکمہ داخلہ میں انتظامی جائزہ

جنرل ہسپتال شعبہ اطفال میں ایڈز سے آگاہی ورکشاپ

گورنر پنجاب سلیم حیدر سے لیگی رہنما ندیم پہلوان کی ملاقات

صوبائی وزیر کاحلقے کادورہ مسائل کاحل ترجیح:بلال یاسین

دنیا عالمی امن کیلئے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے :طاہر القادری

کامیابی کا راز صرف قرآن وسنت میں ہے :ڈاکٹر اشرف جلالی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس