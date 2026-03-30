6 افراد کا قاتل مبینہ پولیس مقابلے میں زخمی حالت میں گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)6افراد کے قتل کا سبب بننے والا ملزم غلام مصطفی مبینہ پولیس مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ غلام مصطفی پر الزام ہے کہ اس کے چک 25 جنوبی کے یاسین ملاح کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ نازیبا تعلقات تھے ۔16 مارچ کو یاسین ملاح نے اپنی اہلیہ، بیٹی اور چار معصوم بیٹوں کو کلہاڑی کے وار کر کے سوتے میں قتل کر دیا تھا۔ ملزم یاسین نے دورانِ تفتیش اعترافِ جرم کرتے ہوئے اس سفاکانہ اقدام کی وجہ مبینہ غیرت بتائی تھی۔20 مارچ کو گرفتار ملزم یاسین ملاح کو آلۂ قتل کی برآمدگی کے لیے لیجایا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے پولیس پر حملہ کر دیا۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں یاسین ملاح اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا تھا۔پولیس کے مطابق اب غلام مصطفی کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ، جبکہ علاج کے بعد اس سے مزید تفتیش شروع کی جائے گی۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

پاکستان کے پہلے انٹیگریٹڈ ون امپیکٹ کمیونٹی پلیٹ فارم کا باضابطہ اجرا

تعلیم کے ذریعے پاک ترک تعلقات مضبوط ہورہے ،ترک سفیر

ہوٹلز انڈسٹری کے فروغ کیلئے ہرممکن تعاون کیلئے تیار ،چیئرمین سی ڈی اے

غیر قانونی ہائوسنگ سکیموں کیخلاف آپریشن تیز کرنیکی ہدایت

آئی جی کا ریڈزون کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں،تحفظ دیگی ،فیصل راٹھور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس