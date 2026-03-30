  • سرگودھا
مسیحی برادری نے خصوصی مذہبی عبادات کا اہتمام کیا ، ملکی سلامتی کی دعائیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مسیحی برادری نے پام سنڈے مذہبی جوش و خروش سے منایا اور کرسچن کالونی نوری گیٹ سے جلوس نکالا گیا۔ جلوس کی قیادت ریورنڈ فادر ڈیوڈ جان، پیرش پریسٹ سینٹ زیوئیر کیتھولک چرچ نے کی جبکہ ڈیکن وقاص شریف بھی ان کے ہمراہ تھے ۔جلوس کا اہتمام بابو جاوید نواب نے اہلِ کلیسیا کے ساتھ مل کر کیا، جس میں مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے کھجور کی ڈالیاں اٹھا رکھی تھیں۔ جلوس سینٹ ٹریضہ چرچ سے شروع ہو کر مختلف گلیوں سے گزرتا ہوا مقررہ مقام پر اختتام پذیر ہوا۔جلوس کے شرکاء کا مختلف مقامات پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر چرچز میں خصوصی مذہبی عبادات کا اہتمام کیا گیا اور ملک و قومی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔

 

