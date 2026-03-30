مقررہ اجرت کی عدم ادائیگی پر کریک ڈائو ن کا فیصلہ

  • سرگودھا
مقررہ اجرت کی عدم ادائیگی پر کریک ڈائو ن کا فیصلہ

ضلع میں400سے زائد چھوٹی بڑی فیکٹریوں، ہزاروں ہوٹلوں اور دکانوں پر کام کرنے والا مزدور طبقہ حکومتی گائیڈ لائن پر عملدرآمد نہ ہونے کے باعث کسمپرسی کا شکار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع میں چار سو سے زائد چھوٹی بڑی فیکٹریوں، ہزاروں ہوٹلوں اور دکانوں پر کام کرنے والا مزدور طبقہ حکومتی گائیڈ لائن پر عملدرآمد نہ ہونے کے باعث شدید کسمپرسی کا شکار ہو گیا ہے ، جس پر حکومت پنجاب نے سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے ۔ذرائع کے مطابق محکمہ لیبر کے افسران و ملازمین محدود وسائل کا رونا روتے رہتے ہیں، جبکہ مقررہ اجرت نہ ملنے سمیت دیگر مسائل نے مزدور طبقہ کو شدید ذہنی دباؤ کا شکار کر دیا ہے ۔حکومتی احکامات کے باوجود فیکٹریوں، ملوں اور ورکشاپوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو تاحال بڑھائی گئی اجرت ادا نہیں کی جا رہی۔ اس صورتحال پر ڈائریکٹر جنرل لیبر پنجاب نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سرگودھا سمیت دیگر اضلاع کے ڈی اوز لیبر کو حکم دیا ہے کہ قانون شکنی کے مرتکب فیکٹری مالکان کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس