مجموعی طور پر45لٹر دیسی شراب بر آمد

خوشاب(نمائندہ دنیا )ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایات کی روشنی میں ضلع خوشاب میں منشیات کیخلاف جاری مہم کے دوران قائد آباد پولیس نے دو اور شراب فروشوں کو قانون کی گرفت میں لے کر ان کے قبضہ سے مجموعی طور پر45لٹر دیسی شراب بر آمد کر لی ۔

 ملزمان کیخلاف امتناع منشیات ایک ٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کہا ہے کہ منشیتا کے استعمال سے کسی فرد واحد کو نہیں پوری نسلوں کو نقصان پہنچتا ہے ، انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ اگر ان کے گردو نواح میں کسی بھی علاقہ میں منشیات کا دھندہ چل رتہا ہو تو اس کی فوری اطلاع قریبی پولیس سٹیشن یا پولیس کی پیلپ لائن پکار 15پر دی جائے ۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس