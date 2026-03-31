بھاگٹانوالہ کا مرکزی بازار بارش سے تالاب میں تبدیل، کاروبار متاثر

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)بھاگٹانوالہ کا مرکزی بازار بارش سے تالاب میں تبدیل، کاروبار متاثر،حالیہ بارشوں کے باعث بھاگٹانوالہ کی گلیاں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔

جبکہ شہر کا اکلوتا مرکزی بازار بھی پانی میں ڈوب گیا ہے جس سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہوئی ہیں۔ مسلسل بارش کے بعد بازار میں کھڑا پانی شہریوں کیلئے وبالِ جان بن چکا ہے ۔ خریداروں اور دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور بازار سے گزرنا بھی محال ہو چکا ہے ۔ کئی دکانداروں کا کہنا ہے کہ پانی جمع ہونے کے باعث کاروبار مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا ہے اور انہیں مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔شہریوں نے شکایت کی ہے کہ نکاسی آب کا نظام انتہائی ناقص ہے جس کے باعث معمولی بارش بھی مسائل کا باعث بن جاتی ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کیے جائیں ۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس