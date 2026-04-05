صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نو سرباز نے شہریوں کو موٹرسائیکلوں سے محروم کر دیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نو سرباز نے شہریوں کو لاکھوں روپے مالیت کے موٹرسائیکل سے محروم کر دیا اور رفوچکر ہو گیا۔

31شمالی ے رہائشی محمد ریاض نے پولیس کو بتایا کہ اس نے اپنے اڑھائی لاکھ روپے مالیت کا موٹرسائیکل فروخت کرنے کیلئے انٹر نیٹ پر اشتہار دیا، جس پر ایک نامعلوم شخص نے کال کر کے موٹرسائیکل خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور اسی روز میرے گھر آگیا جو کہ ایک خستہ حال پرانے موٹرسائیکل پر سوار تھا ملزم نے اپنا موٹرسائیکل وہیں کھڑا کیا اور میرا موٹرسائیکل ٹرائی کیلئے لے گیا جو تاحال واپس نہیں آیا، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شہر کا نام روشن کرنے والے اصل ہیروز ہیں،میئرکراچی

ناردرن بائی پاس مویشی منڈی کا باقاعدہ افتتاح

میٹرک امتحانات کل سے شروع ہوں گے ،انتظامات مکمل

شارع فیصل پر گاڑی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق

میرپور خاص میں آلودہ پانی شہریوں کی صحت کیلئے بڑا خطرہ

حیدر آباد:مسیحی ملازمین ایسٹر سے قبل تنخواہوں سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر