خوشاب(نمائندہ دنیا )جوہر آباد اور نواحی علاقوں میں مچھروں اور مکھیوں کی یلغار نے شہریوں کی نیندیں حرام کر دیں۔
شہر کے مرکزی علاقوں کے ساتھ نواحی علاقوں میں کالونی ، اسلم کالونی یوسف کالونی افتخار ٹاؤن میں مچھروں لپیٹ میں ہیں اگر انہیں ختم کرنے کیلئے ٹھوس اقدامات نہ اٹھائے گئے تو پورے شہر میں ملیریا کی وبا ء پھیلنے کا اندیشہ ہے ، عوامی حلقوں کے مطابق جوہر آباد میں سیورئج لائنوں کی بندش کے باعث گٹروں سے ابلنے والا گندہ اور بد بودار پانی چوکوں چورراہوں ، گلیوں اور نشیبی علاقہ میں اکٹھا ہو کر جوہڑوں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اورگندے پانی کے یہ جوہڑ مکھیوں اور مچھروں کی افزائش گاہیں بن چکے ہیں ، انہوں نے گندے پانی کے ان جوہڑوں کو ختم کرنے اوروہاں مکھیوں و مچھروں کی تلفی کیلئے سپرے کرانے کا مطالبہ کیا ہے ۔