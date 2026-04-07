گندم کٹائی والی چھوٹی مشینری کی قیمتوں میں اضافہ

  سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) گندم کی کٹائی قریب قریب ہے جس کے پیش نظر مینوفیکچرز کی طرف سے توانائی بحران سمیت مختلف نوعیت کے جواز بنا کر ویٹ تھریشر اور کٹائی میں استعمالی ہونیوالی دیگر چھوٹی مشینری کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ۔

شہر میں تیار ہونے والی تھریشر مشینیں پنجاب کے مختلف اضلاع کے علاوہ بلوچستان سندھ خیبر پختونخواہ کے دیگر اضلاع میں بھی بھجوائی جاتی ہیں اس مرتبہ مختلف اقسام کی ان مشینوں کی قیمتوں میں40سے 60 ہزار روپے تک کا اضافہ دیکھنے میں آ یاہے۔  ویٹ تھریشر بنانے والے مقامی اداروں کا کہنا ہے کہ لوہے کی چادر اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے اور مینوفیکچرنگ کے دیگر اخراجات بڑھنے کی وجہ سے تھریشر مہنگے تیارہو رہے ہیں جبکہ دوسری طرف کسانوں نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ویٹ تھریشر کی قیمتوں میں اضافے کا فوری نوٹس لیا جائے اور زرعی مشینری تیار کرنے والے اداروں کو قیمتیں اعتدال پر رکھنے کا پابند بنایا جائے ،کیونکہ کسان پہلے ہی نقصان کی زد میں ہے ۔

 

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

پٹرول کی بچت کیلئے کار پولنگ پر عملدرآمد کا فیصلہ

ملت روڈ :سیوریج لائن کی بحالی کا کام تیزی سے جاری

سدھار میں مہنگائی کے خلاف مزدوروں کی احتجاجی ریلی

ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے لو گوں کے مسائل سنے ، حل کے احکامات

ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل نہ روکنے پر سیلز مین پر فائرنگ کردی

ہوائی فائرنگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس