دو افراد گرفتار،چرس 540گرام کلاشنکوف دس گولیاں برآمد
جوہرآباد(نمائندہ دنیا )ضلع خوشاب میں ناجائز اسلحہ اور منشیات کیخلاف جاری خصوصی مہم کے دوران تین اور افراد قانون کی گرفت میں آ گئے ۔
صدر پولیس جوہر آباد نے دو افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے چرس 540گرام ، ایک کلاشنکوف دس گولیاں جبکہ مٹھہ ٹوانہ پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر کے اس سے ایک تیس بور پسٹل اور تین کولیاں بر آمد کی ہیں ، تینوں ملزمان کیخلاف متعلقہ تھانوں میں نارکوٹکس کنٹرول ایکٹ اور آرمز ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔