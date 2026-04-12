4 روزہ پولیو مہم کے حوالے سے میڈیا آگاہی سیشن کا انعقاد والدین مہم کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو ضرور قطرے پلائیں :اپیل

واں بھچراں (نمائندہ دنیا )محکمہ صحت اور کامنیٹ کے اشتراک سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے ہال میں چار روزہ پولیو مہم کے سلسلے میں میڈیا آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر احسان الحق تھے ۔ تقریب میں ضلع بھر کے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے نمائندگان نے شرکت کی۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ کمیونیکیشن آفیسر کامنیٹ پروگرام عمران نیازی نے میڈیا نمائندگان کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کے دو حفاظتی قطرے پلا کر عمر بھر کے اپاہج پن سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کے ذریعے والدین سے اپیل کی کہ وہ چار روزہ قومی پولیو مہم کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں۔انہوں نے پولیو ویکسین کی افادیت، مرض کی علامات، نقصانات اور احتیاطی تدابیر پر تفصیلی بریفنگ دی۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر احسان الحق نے پولیو مائیکرو پلان سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ 13 اپریل سے 16 اپریل تک جاری رہنے والی چار روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع بھر میں 2 لاکھ 43 ہزار 308 پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ، جس کے لیے محکمہ صحت نے مجموعی طور پر 1404 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

کمشنر کے جاری ترقیاتی منصوبے رواں سال مکمل کرنیکا حکم

سیف سٹی پراجیکٹ آخری مراحل میں، جرائم میں کمی متوقع

چنیوٹ جنرل بس بیوٹیفکیشن ، تجاوزات کے خاتمے کا حکم

جماعت اسلامی کی 25 اپریل سے 15 مئی تک رابطہ عوام مہم

جماعت اسلامی ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی :یاسر اقبال

جڑانوالہ میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام تیز کر دیا گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا لمحۂ عروج
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کہاں آن پہنچا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک تھا گورا،ایک تھا جے شنکر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیرپا معاہدے سے ایک قدم دوری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسلام آباد مذاکرات، امن کی فتح
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسلام آباد میں تاریخ رقم
محمد عبداللہ حمید گل