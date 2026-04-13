پٹرو لیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی خوش آئند ،مر زافضل ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مر زافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔۔۔
پٹرو لیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی خوش آئند ہے لیکن پٹرو ل کے نرخو ں میں فی الفور کم ازکم 100رو پے فی لیٹر کمی کی جائے عالمی سطح پر پٹرو لیم مصنوعات کے نرخ تیزی سے کم ہو ر ہے ہیں ا ن نرخوں میں کمی کا فا ئد ہ تمام شعبہ جا ت کو پہنچا یا جا ئے حکومت فی الفور پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں مز ید کمی کر ے ۔