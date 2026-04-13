بھیک مانگنے والے بچوں کی مانیٹرنگ کیلئے ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا،خوشاب، بھکر، میانوالی سمیت دیگر اضلاع میں بھیک مانگنے والے بچوں کی مانیٹرنگ کیلئے ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم دیا ہے ’ لاوارث اور گھر سے بھاگے بچوں کو پکڑ کر ان سے زبردستی بھیک منگوانے ’ نشے کا عادی بنانے کی نشاندہی کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ضلعی افسران سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں ٹیمیں تشکیل دیں جو بھیک مانگنے والے بچوں کی مانیٹرنگ کر کے ایسے عناصر کو گرفتار کریں جو ان سے بھیک منگوانے کا دھندہ کر رہے ہیں’ ذرائع کے مطابق ضلع میں چھ سے دس سال کی عمر کے سینکڑوں بچے بھیک مانگ رہے ہیں’ ان میں اکثریت ایسے بچوں کی ہے جن سے گروہ تشکیل دے کر بھیک منگوانے کا دھندہ کیا جا رہا ہے ’ ایسے سرغناؤں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی کہا گیا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

آئی جی اسلام آباد کا ڈیوٹی روٹس کا دورہ، پولیس کوچوکس رہنے کی ہدایت

اسلام آبادمیں ڈینگی وائرس پھیلنے کا خطرہ، ایڈوائزری جاری

سفاری ٹرین کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، وزیر ریلوے

دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانا پاکستان کا کارنامہ،سردار عتیق

آل پاکستان انجمن تاجران کا پٹرول کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ

ڈی جی لا و سیکرٹری سی ڈی اے بورڈ نعیم اکبر ملازمت سے ریٹائر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر