کرپشن کے خاتمہ کیلئے بلڈنگز سوسائٹیوں کو فعال کرنیکا فیصلہ
کرپشن کے خاتمہ کیلئے بلڈنگز سوسائٹیوں کو فعال کرنیکا فیصلہ کریکٹربلڈنگ سوسائٹیز قائم کرنے کیلئے حکومت نے گائیڈ لائن جاری کی تھی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) کرپشن کا نچلی سطح پر خاتمہ کیلئے یونین کونسلوں میں کریکٹر بلڈنگز سوسائٹیوں کو فعال کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا، ذرائع کے مطابق تعلیمی اداروں اوریونین کونسل سطح پر کریکٹربلڈنگ سوسائٹیز کو قائم کرنے کیلئے حکومت نے 4 سال قبل احکامات اور گائیڈ لائن جاری کی تھی جس پر چند ایک تعلیمی اداروں میں کاغذی خانہ پوری کے علاوہ آج تک عملدرآمد نہ ہو سکا، موجودہ صورتحال کے تناظر میں صوبائی حکومت نے ان سوسائٹیز کو عملی طور پر فعال کرنے کیلئے ایک مرتبہ پھر اقدامات شروع کر دیا ہے ،اس ضمن میں ضلعی سربراہان کو جاری مراسلہ میں سوسائٹیز کے قیام میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر فعال کر کے رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔