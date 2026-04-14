صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی83 ضمنی الیکشن ،سردار ظفر بلوچ ن لیگ کے امیدوارنامزد

پی پی83 ضمنی الیکشن ،سردار ظفر بلوچ ن لیگ کے امیدوارنامزدمسلم لیگ(ن) کا مشاورتی اجلاس ،سینئر ورکروں نے اتفاق رائے سے اعلان کیا

خوشاب(نمائندہ دُنیا)پنجاب اسمبلی کے رکن سردار علی حسین بلوچ کے انتقال کے بعد خالی ہونیوالی نشست پر حلقہ پی پی83کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ(ن) کا مشاورتی اجلاس ضلعی صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں مسلم لیگ (ن) کے مقامی قائدین ، اراکین اسمبلی سمیت سینئر ورکروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ، اجلاس میں اتفاق رائے سے حلقہ پی پی83کے ضمنی الیکشن کیلئے سردار ظفر عباس خان بلوچ کی بطور امیدوارنامزدگی کا اعلان کیا گیا اجلاس میں مسلم لیگ (ن) کے ضلعی جنرل سیکرٹری جنرل سیکرٹری سابق ایم پی اے ملک کرم الٰہی بندیال ، قومی اسمبلی کے رکن ملک شاکر بشیر اعوان، یوتھ ونگ کے ضلعی صدر ملک سعد بشیر اعوان کے علاوہ علاقائی دھڑوں گلو گروپ، بلوچ گروپ، بندیا ل گروپ اور تھل اتھاد کے کابرین سابق وائس چیئر من ضلع کونسل ملک ظفر اقبال سگو ، سابق ممبران ضلع کونسل سردار ریحان عباس خان بلوچ، ملک احسان قادر مجوکہ ،سردار نورحیات خان،ضمیر علی خان بلوچ،سید عمران عباس شاہ،سردار فرحت عباس خان بلوچ ایڈووکیٹ،سردار نسیم عباس خان بلوچ اور ملک شہباز علی بھی شریک تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈبلیو ایم سی :گاڑیاں ناکارہ،شہر فلتھ ڈپو میں تبدیل

تجاوزات کیخلاف آپریشن اور ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

نوجوانوں کو آن لائن کمائی کے قابل بنایا جارہا:عثمان طاہر

ہسپتال کے سٹینڈ، کینٹین پر اوورچارجنگ ‘3افراد گرفتار

سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر متعدد دکانیں سیل

انسداد پولیو مہم، سی ای او ہیلتھ کا فیلڈ دورہ ، فنگر مارکنگ کی چیکنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس