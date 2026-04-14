شہر کے 126 پارکوں کی مکمل بحالی کا پلان طلب

شہر کے 126 پارکوں کی مکمل بحالی کا پلان طلب سہولیات کیلئے نجی شعبہ کی شمولیت، گرین بیلٹس کی خوبصورتی بڑھانے کی ہدایت

 فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈویژنل انتظامیہ شہریوں کو پارکوں میں معیاری تفریحی ماحول اور سہولیات کی فراہمی کے لیے سرگرم عمل ہے ۔ اس سلسلے میں کمشنر فیصل آباد مسرت جبیں کی زیر صدارت ہارٹیکلچر ایجنسی کا بریفنگ اجلاس منعقد ہوا۔کمشنر نے شہر کے 126 پارکوں، جو 50 فیصد سے زائد سہولیات سے آراستہ ہیں، کی سو فیصد بحالی کا جامع پلان طلب کر لیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پارکوں کو مکمل سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے نجی شعبہ کی خدمات بھی حاصل کی جائیں اور پارک اپنائیں پروگرام پر تیزی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔انہوں نے شہر کی گرین بیلٹس کو مزید جاذبِ نظر بنانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی۔ کمشنر نے باغ جناح میں بچوں کے لیے مختص ایریا کو مزید خوبصورت بنانے کا ٹاسک بھی تفویض کیا۔اجلاس میں شاہرات پر درختوں کی یکساں انداز میں کانٹ چھانٹ (ٹریمنگ) کے لیے جدید مشینری کی خریداری پر بھی زور دیا گیا۔اس موقع پر ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی دلاور خان نے جاری اقدامات اور منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

سندھ ہائیکورٹ : معذور کوٹہ پر دو ماہ میں تقریوں کا عمل مکمل کرنے کا حکم

پولیس چیف کی ہدایت پرپولیو مہم کے لیے جامع سکیورٹی پلان مرتب

بندرگاہی ترقی اور سرمایہ کاری کا عمل تیز کر دیا ،جنید انوار

معیاری تعلیم کے بغیر مضبوط معاشرہ ممکن نہیں،منعم ظفر

فلائی اوور پر نشے کا عادی شخص تاروں سے لٹک گیا

کینیڈا جانے والے میاں بیوی سے 40ہزار امریکی ڈالر برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس