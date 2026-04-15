پھلروان شہر میں رات کے وقت ہر گھنٹے بعد غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ

  • سرگودھا
پھلروان (نمائندہ دنیا )پھلروان شہر میں رات کے وقت ہر گھنٹے بعد ہونے والی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ شہریوں کے ساتھ کھلا ظلم اور بدترین نااہلی کی عکاس ہے ۔

 عوام اذیت میں مبتلا ہیں مگر متعلقہ حکام کی خاموشی سوالیہ نشان بن چکی ہے ۔اربابِ اختیار کی بے حسی ناقابلِ برداشت ہو چکی ہے ۔ فوری طور پر اس سنگین مسئلے کا نوٹس لے کر پھلروان شہر سے غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے ، بصورت دیگر عوامی ردعمل کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ اداروں پر عائد ہوگی۔

فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
Profiles in Courage
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
