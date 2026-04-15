تھانہ بانگی خیل پولیس کی کاروائی اغواء کار گرفتار، مغویہ بازیاب
میانوالی (نامہ نگار )
اسلحہ آتشیں برآمد، مقدمہ درج۔ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ بانگی خیل سب انسپکٹر فرحان خان اور انکی ٹیم نے دوران چیکنگ عبدالشہر ولد اختر گلاب سکنہ میرا ڈبکی سے پسٹل 30 بور برآمد کیا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔دوران تفتیش ملزم کے انکشاف پر بانگی خیل سے اغواء ہونے والی خاتون کو اس کے گھر سے بازیاب کروایا۔ملزم کے خلاف تھانہ بانگی خیل میں الگ سے مقدمہ درج کر لیا۔