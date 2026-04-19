پیرا فورس کارروائیوں کیخلاف امسلم بازار میں ہڑتال

  • سرگودھا
میانوالی(نامہ نگار)مسلم بازار میانوالی میں پیرا فورس کی مبینہ کارروائیوں کیخلاف تاجروں نے ہڑتال کر دی۔ انجمن تاجران اور تاجر اتحاد گروپ نے اعلان کیا ہے کہ اگر کارروائیاں بند نہ کی گئیں تو اتوار کو پورے شہر میں ہڑتال کی جائیگی۔

تاجر اتحاد کے مطابق پیرا فورس اہلکار معمولی نوعیت کے معاملات پر دکانیں سیل کر دیتے ہیں اور دکانداروں کو حراست میں لے لیتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ایک واقعے میں ایک لوڈر پر آیا ہوا سامان دکان کے اندر منتقل کیا جا رہا تھا کہ پیرا فورس اہلکار پہنچ گئے اور دکان سیل کر دی، جبکہ دکاندار کو بھی ساتھ لے گئے ۔دکانداروں کے مطابق انہوں نے وضاحت بھی دی کہ سامان ابھی دکان کے اندر رکھا جا رہا تھا۔

لیکن ان کی بات نہ سنی گئی۔ اس واقعے کے بعد تاجر اتحاد کے رہنما موقع پر پہنچے اور فوری طور پر مسلم بازار میں ہڑتال کروا دی۔تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیل کی گئی دکان فوری طور پر کھولی جائے اور گرفتار دکاندار کو رہا کیا جائے ، بصورت دیگر پورے شہر میں احتجاج اور ہڑتال کی جائے گی۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزید پڑہیئے

لاہور

واسا کا ماسٹر پلان زیرالتوا:بڑے سیوریج منصوبے شروع نہ ہوسکے،مسائل برقرار

15 اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیشترفت کا جائزہ

نشاط گروپ :اوموڈا اور جیکوکے 5ہزار یونٹس کی پروڈکشن کا سنگ میل عبور

غفورحیدری کامولاناامجدسے ہمشیرہ کی وفات پر اظہارتعزیت

ناقص تفتیش پر پولیس افسروں کی سرزنش ، وارننگز، شوکاز نوٹسز جاری

ٹھوکر میں الیکٹرک بسوں کیلئے نیا ٹرمینل، ڈپو کا منصوبہ شروع نہ ہوسکا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل