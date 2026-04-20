بچوں کو ایکسرے کیلئے دیگر شعبوں میں منتقل کرنے کی ضرورت کم ہو جائیگی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میں بچوں کے وارڈ (پیڈز وارڈ) کے لیے موبائل ایکسرے مشین کو مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے ، جس سے مریض بچوں کو فوری اور بہتر طبی سہولیات میسر آ سکیں گی۔اس اہم پیش رفت کا سہرامیڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر محمد سہیل خواجہ کی انتھک محنت اور پیشہ ورانہ قیادت کو جاتا ہے ، جنہوں نے ہسپتال میں سہولیات کی بہتری کے لیے مسلسل اقدامات کیے ۔اس کے ساتھ ساتھ بائیو میڈیکل انجینئرنگ کے شعبہ سے وابستہ فرخ اقبال کی خصوصی کاوشوں سے موبائل ایکسرے مشین کو نہ صرف مرمت کیا گیا بلکہ اسے مکمل طور پر فعال حالت میں لایا گیا، جس سے مریضوں کو وارڈ کے اندر ہی فوری تشخیص کی سہولت حاصل ہو گئی ہے ۔اس سہولت کے فعال ہونے سے بچوں کو ایکسرے کے لیے دیگر شعبوں میں منتقل کرنے کی ضرورت کم ہو جائے گی، جس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ مریضوں کو درپیش مشکلات میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ شہریوں اور لواحقین نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسپتال انتظامیہ کی کارکردگی کو قابلِ تحسین قرار دیا ہے ۔

 

فیصل آباد

امن وامان برقرار رکھنے کیلئے شہر بھر میں سکیورٹی سخت ناکہ بندی پوائنٹس فعال

ترقیاتی منصوبوں میں تیزی، شفافیت یقینی بنائی جائے : کمشنر

ڈی گرائونڈ پارک کے واش رومز کی خستہ حالی شہریوں کو شدید مشکلات

فاضل دیوان پارک میں خواتین کیلئے مخصوص ٹائم مقرر، سکیورٹی بہتر بنانے کی اپیل

لیزر لینڈ لیولرز سبسڈی قرعہ اندازی، 18 کسانوں کا انتخاب

ملت روڈ پر سیوریج و ڈرینج لائنوں کی مرمت ، آپریشن بحال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر