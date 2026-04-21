امریکا کی جا نب سے آبنا ئے ہر مزکی نا کہ بند ی بد نیتی پر مبنی ،رائے منیر احمد کھرل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے کہا ہے کہ امریکا کی جا نب سے آبنا ئے ہر مزکی نا کہ بند ی بد نیتی پر مبنی ہے ایرا ن نے آبنا ئے ہر مز بھی بند کر د ی ہے۔

 امریکا کا یہ رو یہ ہر حوا لہ سے نا مناسب ہے حا لا نکہ فیلڈ مار شل سید عاصم منیر نے بھرپور سفارتی کو ششوں کے ذریعے عارضی جنگ بندی کو یقینی بنا کر معا ملات کو بہتر ی کی جانب سے موڑا امریکا کے رو یہ سے ما یو سی ہو ئی ہے ،دنیا مطالبہ کر رہی ہے کہ جلد مستقل بنیادوں پر جنگ بند ی ہو اور متنازعہ معاملا ت بہتری کی جا نب جا ئیں ۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

تعمیراتی منصوبے بروقت مکمل ،معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا ، سہیل اشرف

کوئی عدالت تیرہویں آئینی ترمیم ختم نہیں کر سکتی ، فاروق حیدر

بنیادی صحت سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ، ڈاکٹر مختار بھرتھ

امن و امان کے قیام کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے ،آئی جی

راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی دو گاڑیاں جل کر راکھ

وفود کی اسلام آباد آمد ،بجلی کی بلا تعطل فراہمی کیلئے انتظامات مکمل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس