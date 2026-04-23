صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
خواتین کی کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے نئے منصوبہ جات پر تفصیلی تبادلہ خیال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا سالانہ جنرل اجلاس نہایت پروقار انداز میں منعقد ہوا، جس میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ، خواتین کی معاشی خودمختاری اور مستقبل کے نئے منصوبہ جات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

اجلاس میں چیمبر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی مشاورت کی گئی۔اجلاس کے دوران تنظیم میں شامل ہونے والی نئی ممبران کا باقاعدہ تعارف کروایا گیا۔ ان کے پیشہ ورانہ پس منظر اور کاروباری صلاحیتوں کو سراہا گیا اور انہیں چیمبر کا حصہ بننے پر مبارکباد دی گئی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ نئی ممبران کی شمولیت سے ادارے کو مزید مضبوطی ملے گی اور خواتین کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے ۔اس موقع پر مرحومہ ڈاکٹر کوثر رئیس اور ڈاکٹر ہارون رشید کے ایصالِ ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ شرکاء نے دعا کی کہ اﷲ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہلِ خانہ کو صبر جمیل دے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

میٹرک ، انٹر امتحان :طلبہ کیلئے اضافی مواقع کی منظوری

پنجاب :حکومت کی اساتذہ کیلئے ای بائیک سکیم متعارف

شکایات کا ازالہ،واسا پنجاب میں ای پورٹل کا افتتاح

پنجاب میں جدید واٹرفلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کا فیصلہ

ٹیکس ادائیگی میں تاخیر ،خوردبرد 3 فوڈ چینز کو جرمانے ،7کو وارننگ

نہم کے امتحان میں3امیدوار نقل کرتے پکڑے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن