ضلعی ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس 147 ترقیاتی سکیموں کی منظوری دیدی گئی

  سرگودھا
ضلعی ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس 147 ترقیاتی سکیموں کی منظوری دیدی گئی

منظور شدہ تمام سکیمیں آئندہ مالی سال کے لیے حکومتِ پنجاب کو بھجوائی جائیں گی ،منظور شدہ سکیموں پر بروقت عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے پیشگی پلاننگ کی جائے ،ڈپٹی کمشنر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی ترقیاتی کمیٹی نے 147 ترقیاتی سکیموں کی منظوری دے دی،ضلعی ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چوہدری کی زیر صدارت منعقد ہوا.اجلاس میں ضلع بھر میں جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ کی 2 جبکہ لوکل گورنمنٹ کی 145 ترقیاتی سکیموں کی منظوری دے دی گئیں۔ منظور شدہ تمام سکیمیں آئندہ مالی سال کے لیے حکومتِ پنجاب کو بھجوائی جائیں گی تاکہ بجٹ میں ان کے لیے مناسب فنڈز مختص کیے جا سکیں۔اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ، سی او ہیلتھ، ایکسین ہائی ویز، ایم ڈی واسا سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی، ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چوہدری  نے ہدایت کی کہ منظور شدہ سکیموں پر بروقت عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے پیشگی پلاننگ کی جائے اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ : ستھرا پنجاب پروگرام کے رکشے منڈی میں سبزی کی ترسیل کیلئے استعمال

سیالکوٹ میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کیلئے کام تیز کر دیا : شافع

ڈپٹی کمشنر نورالعین نے دھول کالاں میں شجرکاری مہم کے دوران پودے لگائے

سیوریج منصوبہ کی مقررہ مدت میں تکمیل ترجیح : عبد الرزاق

گجرات چیمبر کے صدر کی قومی بینک کے حکام سے ملاقات

ڈپٹی کمشنر کا اقبال منزل اور ملحقہ بازار میں میونسپل سروسز کی اپ گریڈیشن کا جائزہ

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن