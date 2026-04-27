صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
علووالی چشمہ روڈ کی تکمیل کیلئے رکاوٹیں ختم نہ ہو سکیں کبھی پل کی تعمیر میں مسائل، اب بجلی کے پولز کی منتقلی نے تاخیر کا شکار کر دیا

کندیاں(نمائندہ دنیا)تحصیل پپلاں کا بڑا میگا پراجیکٹ، علووالی چشمہ روڈ، 12دسمبر 2022 کو سابق سپیکر پنجاب اسمبلی سردار محمد سبطین خان کے ہاتھوں شروع کیا گیا اس منصوبے کی لاگت تقریباً سوا ارب روپے ہے اور اس کی تکمیل کا نہ صرف پپلاں بلکہ ضلع بھکر اور میانوالی کے عوام کو بھی شدت سے انتظار ہے حکومت کی تبدیلی کے بعد اس منصوبے کو مختلف مسائل کا سامنا رہا بعد ازاں مسلم لیگ ن کے سابق ایم پی اے ملک فیروز جوئیہ نے عوامی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس منصوبے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تاہم اس کے باوجود کام میں رکاوٹیں ختم نہ ہو سکیں۔

کبھی فنڈز کی کمی، کبھی پل کی تعمیر میں تکنیکی مسائل، اور اب بجلی کے پولز کی منتقلی نے اس منصوبے کو مزید تاخیر کا شکار کر دیا ہے متعلقہ کمپنی کی جانب سے محکمہ واپڈا فیسکو اور ضلع کونسل میانوالی کو بجلی کی لائنوں اور سیوریج کی منتقلی کے لیے لاکھوں روپے ادا کیے جا چکے ہیں مگر ابھی تک نہ سیوریج لائن کی منتقلی پر کام شروع ہوا اور نہ ہی بجلی کے پولز تبدیل کیے جا سکے ۔اب یہ منصوبہ مختلف محکموں کی سست روی کا شکار ہے ، اور عوام یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر اس تاخیر کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب میں پالتو کتوں کی رجسٹریشن لازمی قرار

سبزیاں ، پھل مقررہ نرخوں پر فروخت کرانابہت بڑا چیلنج

وزیر ہائوسنگ بلال یاسین کی کھلی کچہری،مسائل سنے

وزیر صحت کاپی پی153 کا دورہ منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ

ممبر سازی مہم کے دوران مساجد کو بھی فوکس کیا جائے گا:جماعت اسلامی

مہنگائی کا طوفان تیزی سے آگے بڑھ رہا : مولانا امجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک خیال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
جاوید حفیظ
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر