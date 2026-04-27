صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) گرمی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ وبال جان بن گئی ، شہر کے بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نے کاروبارزندگی ٹھپ کرکے رکھ دیا، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہر ی آبادیوں کے علاوہ دیہاتوں میں صورتحال بد ترین ہوتی جا رہی ہے جس نے معمولات زندگی شدید متاثر دکھائی دے رہے ہیں ، بیشتر علاقوں میں صبح سے ہی بجلی بند کر دی جاتی ہے ، جو دوپہر کے بعد بحال کی جاتی ہے ،اور شام پانچ بجے سے صبح پانچ بجے تک ہر گھنٹے کے بعد بجلی بند کرنا معمول بن گیا ہے ، بجلی کی مسلسل بندش کے باعث شہری پینے کے ساتھ ساتھ عام استعمال کیلئے پانی کی شدید قلت کاسامنا ہے جبکہ چھوٹی کاروباری صنعتوں میں کام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے ، شہریوں کا کہنا ہے کہ توانائی کا بحران اتنا شدید نہیں جتنا بنایا جا رہا ہے جس میں واپڈا اور حکومت دونوں شریک ہیں، لوگ سخت اذیت کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں ، بجلی کی بندش کی وجہ سے پیدوار متاثر ہوئی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے ، حکومت کو اندرونی محاذ پر بھی توجہ فوکس کرنی چاہئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یونیورسٹی روڈ سے متاثرہ شہریوں سے وزیراعلیٰ کی معذرت کام تیز کرنے کی ضمانت

دھابیجی پمپنگ اسٹیشن سے پانی کی فراہمی شروع

دانشورانہ املاک کا تحفظ معاشی ترقی کے لیے ناگزیر،گورنر

یونیورسٹی روڈ فوری قابلِ استعمال بنائی جائے ،منعم ظفر

غذائی عدم تحفظ و قلت آب مستقبل کیلئے خطرناک، پاسبان

ایرانی ڈیزل اسمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک خیال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
جاوید حفیظ
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر