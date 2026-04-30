صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ میں سپیشلسٹ ڈاکٹر کی عدم دستیابی کے باعث گائنی کے بڑے آپریشنز ممکن نہیں رہے

  • سرگودھا
بھیرہ میں سپیشلسٹ ڈاکٹر کی عدم دستیابی کے باعث گائنی کے بڑے آپریشنز ممکن نہیں رہے

بھیرہ(نامہ نگار)تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھیرہ میں اینستھیزیا سپیشلسٹ کی عدم دستیابی کے باعث گائنی کے بڑے آپریشنز ممکن نہیں رہے ۔

 جس سے غریب خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ موٹر وے ایم ٹو کے قریب واقع ہونے کے باوجود حادثات کی صورت میں مریضوں کے لیے خون کی فوری فراہمی کا کوئی مؤثر انتظام موجود نہیں اور نہ ہی ہسپتال میں بلڈ بنک قائم ہے ۔گزشتہ روز میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر حافظ محمد اسماعیل نے اے سی نمرہ اویس سے ملاقات کی ۔اور انہیں ہسپتال میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نمرہ اویس نے کہا کہ اینستھیزیا سپیشلسٹ کی تعیناتی اور بلڈ بنک کے قیام کے لیے ڈپٹی کمشنر اور دیگر متعلقہ حکام کو آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان اہم مسائل کا جلد از جلد حل ممکن بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حلقہ پی پی 36 کے دیہات پسماندگی کا شکار، مخصوص علاقوں میں ترقیاتی کام

الائیڈ سکول شاہین آباد کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات

مدارس قائم کرنیوالے انبیا کے وارث:رضا ثاقب مصطفائی

گوروونانک پورہ سکول میں طلبہ ‘اساتذہ ‘ والدین کو انعامات تقسیم

ماں بیٹی کو ویڈیو بنانے سے روکنے پرتشدد کانشانہ بناڈالا

پولیس ملازم منشیات فروش نکلا‘کینٹ پولیس نے گرفتارکرلیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مکھڈی حلوہ اور صدر ٹرمپ کی صاف گوئی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کل بھی کچھ نہیں بدلے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
عالمِ نو ہو رہا ہے پیدا؟
خورشید ندیم
سعود عثمانی
تیل کی مار بھی ذرا دیکھو
سعود عثمانی
کنور دلشاد
جنوبی ایشیا سے مشرقِ وسطیٰ تک
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
عازمینِ حج کو مشورہ!
مفتی منیب الرحمٰن