منشیات فروش گرفتار 200گرام آئس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ جھال چکیاں پولیس کی کاروائی، منشیات فروش کو گرفتارکر لیا گرفتار منشیات فروش قاسم کے قبضہ سے 200 گرام آئس برآمد ہوئی ، ملزم کے خلاف منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ملزم قاسم عرصہ دراز سے منشیات فروخت کررہا تھا۔
