صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگی بجلی اور ٹیکس ،ہینڈی کرافٹ انڈسٹری بحران کا شکار

  • سرگودھا
مہنگی بجلی اور ٹیکس ،ہینڈی کرافٹ انڈسٹری بحران کا شکار

مہنگی بجلی اور ٹیکس ،ہینڈی کرافٹ انڈسٹری بحران کا شکار دلکش فن پارے تیار کرنے والے سینکڑوں چھوٹے بڑے یونٹس بند ہو چکے

سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی میں قائم ایشیاء کی مبینہ طور پر سب سے بڑی ہینڈی کرافٹ انڈسٹری مہنگی بجلی اور بھاری ٹیکسوں کے باعث شدید بحران کا شکار ہو گئی ہے ۔ لکڑی کے خوبصورت اور دلکش فن پارے تیار کرنے والے سینکڑوں چھوٹے بڑے یونٹس میں سے متعدد بند ہو چکے ہیں۔ذرائع کے مطابق انڈسٹری سے وابستہ سینکڑوں ورکرز اور ماہر نقاش اپنے روزگار کے متبادل ذرائع اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں،کئی دہائیوں سے اس شعبے سے وابستہ ہنرمندوں نے یا تو کام ترک کر دیا ہے یا اپنی سرگرمیاں انتہائی محدود کر دی ہیں۔

یہ انڈسٹری حکومتی سرپرستی کے بغیر بھی دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان رکھتی ہے اسکے تیار کردہ سامان کی برآمدات چین، ملائیشیا، برطانیہ، ترکی، قازقستان، ترکمانستان، ازبکستان، افغانستان اور خلیجی ممالک تک ہوتی ہیں، جس سے ملک کو قیمتی زرِ مبادلہ حاصل ہوتا ہے ۔ایران اس ہینڈی کرافٹ کی بڑی منڈیوں میں سے ایک ہے جہاں سے یہ مصنوعات دیگر ممالک تک بھی پہنچتی ہیں، تاہم حالیہ علاقائی صورتحال، مہنگی پٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث یہ صنعت شدید دباؤ کا شکار ہے ۔مقامی صنعتکاروں اور ہنرمندوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس صنعت کو سہارا دینے کے لیے بجلی کے بلوں میں خصوصی ریلیف دے اور چھوٹے بڑے یونٹس، شو رومز مالکان اور ماہر کاریگروں کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر اقدامات کرے تاکہ یہ تاریخی صنعت تباہی سے بچائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

داتا دربار ہسپتال :جدید سہولیات سے آراستہ شعبہ اطفال کا افتتاح

پرائمری کے بعد مڈل سکولوں کو بھی آؤٹ سورس کرنیکا فیصلہ

ہائرایجوکیشن کا ہرتحصیل میں کالج آف ایمننس قائم کرنیکافیصلہ

یو ٹیوبر کو عدالت پیشی پر پولیس پروٹوکول دینے کیخلا ف درخواست

شاہراہوں،رہائشی علاقوں میں کھلے مین ہولز حادثات کا سبب

نوجوان کے اندھے قتل کامعمہ حل، ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
نسیم احمد باجوہ