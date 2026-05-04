صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھیرہ میں اینستھیزیا اسپیشلسٹ کی سہولت فراہم

  • سرگودھا
تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھیرہ میں اینستھیزیا اسپیشلسٹ کی سہولت فراہم

بھیرہ (نامہ نگار)تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھیرہ میں گائنی اور آرتھوپیڈک مریضوں کے آپریشنز کے لیے اینستھیزیا اسپیشلسٹ کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے ۔

میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر حافظ محمد اسماعیل نے میڈیا کو بتایا کہ وزیرِ مملکت برائے صحت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ کی ہدایت پر پنجاب ہیلتھ کیئر کی جانب سے ڈاکٹر محمد احمد کی بطور اینستھیزیا سپیشلسٹ بھیرہ میں تعیناتی کے احکامات جاری کر دئیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر محمد احمد آپریشن ڈیز کے دوران اپنی خدمات سرانجام دینگے ، جس سے ہسپتال میں گائنی اور آرتھوپیڈک شعبہ جات میں بڑے آپریشنز دوبارہ شروع کر دئیے گئے ہیں۔میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کے مطابق اس تعیناتی سے نہ صرف مقامی مریضوں کو ریلیف ملے گا۔ بلکہ انہیں دیگر شہروں کا رخ کرنے سے بھی نجات ملے گی، جبکہ ہسپتال میں طبی سہولیات کے معیار میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ کے ترقیاتی منصوبوں کے ہنگامی دورے

بڑھتی گرمی کے سبب برف کی طلب میں300گنا اضافہ،دکانداروں نے نرخ بڑھا دیے

بلوچ کالونی سے 100 سے زائد مختلف ہتھیار برآمد

مراکش میں تعلیم و کاروبار کے وسیع مواقع ،قونصل جنرل

عدالتی آرڈر کے باعث کام نہیں رکے گا، شرجیل میمن

پیپلزپارٹی بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہوچکی،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر