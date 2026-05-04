صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات میں اضافہ فیصلہ واپس لیا جائے :افتخار حسین شاہ

  • سرگودھا
پٹرولیم مصنوعات میں اضافہ فیصلہ واپس لیا جائے :افتخار حسین شاہ

کلورکوٹ (نمائندہ دنیا)حکومت کی جانب سے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ پر سیاسی و سماجی حلقوں میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے ۔

ضلعی امیر جماعت اسلامی بھکر اور کلورکوٹ کی سیاسی و سماجی شخصیت سید افتخار حسین شاہ نے کہا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات میں اضافہ نے مہنگائی کو مزید بڑھا دیا ہے اور غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے ۔انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مہنگائی کا تحفہ دیا ہے ، جس کے باعث سفید پوش طبقہ بھی شدید متاثر ہوا ہے ۔سید افتخار حسین شاہ نے کہا کہ جب عالمی سطح پر پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو مقامی سطح پر انہیں کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیا جاتا ہے ، جو عوام کیساتھ زیادتی ہے ۔انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پٹرولیم مصنوعات کی حالیہ قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کیے جائیں۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول پمپ مالکان پیمانے کم کرکے شہریوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈال رہے، محکمہ انڈسٹریز خاموش

کمشنر کا انسٹیٹیوٹ آف آرٹ میں نمائش کا افتتاح

ایم ڈی واسا کاکریسنٹ سکول میں سٹوریج ٹینک تعمیر کا جائزہ

نبی کریم ؐ کی سیرت پر عمل سے دنیا و آخرت سنواریں : علما

ڈی سی ٹوبہ ٹیک سنگھ کا گوجرہ میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ

صحافی پیشہ ورانہ دیانتداری مقدم رکھیں : آصف چودھری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر