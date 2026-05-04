صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامع مسجد علی بن ابی طالب کا افتتاح کر دیا گیا

  • سرگودھا
جامع مسجد علی بن ابی طالب کا افتتاح کر دیا گیا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ضلعی سرپرست مرکزی جمعیت اہلحدیث مولانا قاری سرفراز احمد نے جامع مسجد علی بن ابی طالب اہلحدیث، محلہ پٹھان کوٹ شاہ نکڈر کے افتتاح کے موقع پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام نے دنیاوی زندگی میں حق و سچ کی واضح تفریق کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کا درس دیا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے ، نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا اور برائی کا نقصان بھی خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ نیک اعمال کے بغیر دنیا و آخرت میں کامیابی ممکن نہیں۔مولانا قاری سرفراز احمد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں، اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید الٰہی کو اپنائیں اور شریعت محمدی ﷺ کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اسی طرح اختیار کریں جیسے صحابہ کرام نے اپنایا۔انہوں نے کہا کہ نماز کا قیام اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے ، لہٰذا ہر فرد کو اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالنی چاہیے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ کے ترقیاتی منصوبوں کے ہنگامی دورے

بڑھتی گرمی کے سبب برف کی طلب میں300گنا اضافہ،دکانداروں نے نرخ بڑھا دیے

بلوچ کالونی سے 100 سے زائد مختلف ہتھیار برآمد

مراکش میں تعلیم و کاروبار کے وسیع مواقع ،قونصل جنرل

عدالتی آرڈر کے باعث کام نہیں رکے گا، شرجیل میمن

پیپلزپارٹی بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہوچکی،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر