صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ:محکمہ انہار، پٹواریوں اور نمبرداران کا اہم اجلاس طلب

  • سرگودھا
بھیرہ:محکمہ انہار، پٹواریوں اور نمبرداران کا اہم اجلاس طلب

بھیرہ:محکمہ انہار، پٹواریوں اور نمبرداران کا اہم اجلاس طلبجہاں نہری پانی دستیاب نہیں وہاں آبیانہ کا اندراج ختم کیا جائے :تحصیلدار

بھیرہ (نامہ نگار)تحصیل بھیرہ میں ای بلنگ (آبیانہ) کے معاملے پر تحصیلدار بھیرہ رانا قمر عباس نے حالیہ میڈیا رپورٹ کا نوٹس لیتے ہوئے محکمہ انہار، پٹواریوں اور نمبرداران کا اہم اجلاس طلب کیا، جس میں ای بلنگ کی مبینہ بے ضابطگیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔نمبردار کونسل رجسٹرڈ پنجاب کے صدر چودھری حاجی احمد پنجوتھہ نے میڈیا کو بتایا کہ اجلاس کے دوران تقریباً 90 فیصد تک غلطیاں سامنے آئیں، جس پر محکمہ انہار کے افسروں نے فوری درستگی کی یقین دہانی کرائی۔تحصیلدار رانا قمر عباس نے سختی سے ہدایت کی کہ ہر گاؤں میں موقع پر جا کر جائزہ لیا جائے اور جہاں نہری پانی دستیاب نہیں وہاں آبیانہ کا اندراج ختم کیا جائے ، تاکہ کاشتکاروں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ای بلنگ کی درستگی کے لیے متعلقہ نمبردار، پٹواری، تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر اپنی تصدیق کے بعد محکمہ انہار کو حتمی رپورٹ ارسال کرینگے ، جبکہ نہری پانی کے کٹ (پرچے ) درج کرنے سے قبل نمبردار کی رپورٹ لازمی قرار دی گئی ہے ۔تحصیلدار نے محکمہ انہار کو ہدایت کی کہ وہ موقع پر جا کر حقائق کی بنیاد پر فیصلے کرے ۔ ذرائع کے مطابق اس معاملے پر ریونیو بورڈ کی جانب سے محکمہ مال کو مراسلہ بھی موصول ہوا ہے ، جس میں ای بلنگ کی فوری درستگی کی ہدایت کی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ کے ترقیاتی منصوبوں کے ہنگامی دورے

بڑھتی گرمی کے سبب برف کی طلب میں300گنا اضافہ،دکانداروں نے نرخ بڑھا دیے

بلوچ کالونی سے 100 سے زائد مختلف ہتھیار برآمد

مراکش میں تعلیم و کاروبار کے وسیع مواقع ،قونصل جنرل

عدالتی آرڈر کے باعث کام نہیں رکے گا، شرجیل میمن

پیپلزپارٹی بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہوچکی،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر