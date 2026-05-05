صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیویٹ سکولز کا اجلاس ، 106 درخواستیں مکمل قرار

  • سرگودھا
پرائیویٹ سکولز کا اجلاس ، 106 درخواستیں مکمل قرار

پرائیویٹ سکولز کا اجلاس ، 106 درخواستیں مکمل قرار اے ڈی سی ہیڈکوارٹر نے افسران کو ہدایت کی کہ زیرِ التواء کیسز کو نمٹایا جائے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹر محمد ارشد وٹو کی زیرِ صدارت ضلعی رجسٹریشن کمیٹی برائے پرائیویٹ سکولز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مجموعی طور پر 114 درخواستیں پیش کی گئیں جن میں سے 106 درخواستیں مکمل قرار پائیں جبکہ باقی درخواستوں میں کمی بیشی پائی گئی۔ پیش کیے گئے کیسز میں 15 پرائمری، 59 مڈل اور 40 سیکنڈری سکولز کے کیسز شامل تھے ، جن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں محکمہ تعلیم کے علاوہ پرائیویٹ سکولز کے نمائندے عرفان چوہدری اور والدین کے نمائندے محمد اکرم نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں سکولز کی رجسٹریشن کے معاملات، قواعد و ضوابط کی پاسداری اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے حوالے سے مختلف امور پر غور کیا گیا۔ اے ڈی سی ہیڈکوارٹر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ زیرِ التواء کیسز کو جلد از جلد نمٹایا جائے اور تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن کے عمل میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہونے دی جائے ۔ مزید برآں اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ضلع میں قائم تمام غیر رجسٹرڈ سکولز کے خلاف ضابطہ کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ایسے اداروں کو فوری طور پر رجسٹریشن کے دائرہ کار میں لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے ۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت جاری کی گئی کہ ہر سکول کا ہر کیمپس الگ سے رجسٹرڈ کروانا لازمی ہوگا تاکہ نگرانی اور قواعد و ضوابط پر موثر عملدرآمد یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اوپن ڈور پالیسی پر عمل جاری، کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے

الائیڈ ہسپتال کی اہم سڑک کی تعمیرتاخیرکا شکار

زیر حراست ڈاکو چھڑانے کی کوشش، پولیس پر فائرنگ، ملزم زخمی

لائل پور آرٹ اینڈ لٹریچر فیسٹیول شروع ، فن و ادب کی اہمیت اجاگر

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد، ملزم گرفتار

شہری کو زہر دے کر مبینہ طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس