صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واں بھچراں کے متعدد محلہ جات کے گٹر پانی باہر ابلنے لگے

  • سرگودھا
واں بھچراں کے متعدد محلہ جات کے گٹر پانی باہر ابلنے لگے

واں بھچراں کے متعدد محلہ جات کے گٹر پانی باہر ابلنے لگےگندا پانی گٹروں سے باہر نکل کر گلیوں اور سڑکوں پر کھڑا ہونے لگا

واں بھچراں(نمائندہ دنیا) واں بھچراں کے متعدد محلہ جات کے گٹر پانی باہر ابلنے لگے ۔ سیوریج سسٹم ناکارہ ہوگیا۔گندا پانی گٹروں سے باہر نکل کر گلیوں اور سڑکوں پر کھڑا ہونے لگا ۔واں بھچراں کے محلہ پہلوان خیل۔ محلہ محمد خیل ۔واںڈھی اسلام آباد گلی عید گاہ والی اور پکہ گھنجیرہ کے محلہ دباڑہ والا کی مین سڑک پر نکاسی آب کے لیے بنائے گئے گٹڑ گزشتہ کئی دنوں سے سے مسلسل ابل رہے ہیں، مگر افسوس کہ متعلقہ اداروں کی جانب سے پانی کے اخراج کے لیے موٹریں تک نہیں چلائی گئیں اور نہ ہی صفائی کا کوئی مؤثر انتظام کیا گیا۔

اس کے نتیجے میں پورا علاقہ گندگی اور شدید بدبو سے بھر چکا ہے اور اہلِ علاقہ انتہائی کرب میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ گلیوں اور سڑکوں پر گندا پانی کھڑا ہونے سے شہریوں۔ خواتین بچوں کو گزرنے میں شدید تکالیف اور پریشانی کا سامنا ہے گللیاں جوہڑوں کا منظر پیش کر رہی ہیں گندے پانی سے بدبو اٹھ رہی ہے مزید برآں، کھڑے پانی کی وجہ سے مچھروں کی افزائش میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے جس سے ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریوں کا خدشہ بڑھ گیا ہے ، جبکہ سڑکوں اور گکیوں کی حالت بھی تیزی سے خراب ہو رہی ہے ۔ لہٰذا اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لیا جائے اور نکاسی آب کا نظام بحال کر کے عوام کو اس اذیت سے نجات دلائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ جاری ترقیاتی منصوبوں پر برہم

بنگلہ دیش کی سول سروس کے وفد کا نیپا کا دورہ

امریکی قونصل جنرل کا ایس ایس یو ہیڈکوارٹرز کا دورہ

گرمی میں عوام احتیاطی تدابیر اپنائیں ، حنیف طیب

چوبیس ٹاؤنز کی سڑکوں کے لئے 13 ارب روپے منظور

نااہلی،کرپشن اور بدانتظامی کانام پیپلز پارٹی ، منعم ظفر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس