صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسرباز خاتون دوکاندار کو چکمہ دے کر سوٹ اڑا لے گئیں

  • سرگودھا
نوسرباز خاتون دوکاندار کو چکمہ دے کر سوٹ اڑا لے گئیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) نوسرباز خاتون دوکاندار اور اسکے ملازم کو چکمہ دے کر قیمتی سوٹ اڑا لے گئیں، بتایا جاتا ہے کہ میانی کے غلام مصطفی کے سپرسٹور پر چار خواتین خریداری کے بہانے داخل ہوئیں اور لیڈیز کپڑے دکھانے کا کہا۔۔۔

 اس دوران خواتین نے دوکاندار اور اسکے ملازم کو اپنی باتوں میں لگا کر ایک لاکھ بیس ہزار روپے مالیت کے درجن سے زائد سوٹ غائب کر لئے اور یہ کہہ کر سٹور سے چلی گئیں کہ ہمیں سوٹ پسند نہیں آئے ، ان کے جانے کے بعد جانچ پڑتال کی گئی تو سوٹ کم پائے گئے ، سی سی ٹی وی کیمرے چیک کیا تو خواتین سوٹ غائب کرتے ہوئے صاف دکھائی دیں، پولیس نے مقدمہ درج کرکے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے خواتین کی تلاش شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پارلیمنٹ لاجز کی سکیورٹی ، صفائی پر توجہ دی جائے ، سیدال خان

ڈپٹی کمشنر کا ممبر قومی اسمبلی کے ہمراہ راجہ بازار کا دورہ ، کاموں کا جائزہ

قرآنِ مجید انسانیت کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے ، ریاض شاہ

امن و امان کی بگڑتی صورتحال تشویشناک ،خرم نواز

ڈی جی ایف جی ای ایچ اے کا سیکٹر ایف 14،15 کا دورہ

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف بلاامتیاز کریک ڈاؤن کیا جائے ،آئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایفائے عہد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر