صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی :بھاری ٹریفک کے بہاؤ نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا

  • سرگودھا
سلانوالی :بھاری ٹریفک کے بہاؤ نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا

بجری سے بھرے ٹرک ڈمپر ٹریکٹر ٹرالیوں کی آمد و رفت سے حادثات معمول بن گیا

سلانوالی(نمائندہ دنیا )سلانوالی شہر میں بھاری ٹریفک کے بہاؤ نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا پتھر بجری سے بھرے ٹرک ڈمپر اور دیگر ساز و سامان سے لدی ٹریکٹر ٹرالیاں اور بسوں کی شہر کی شاہراہوں پر آمد و رفت سے حادثات کا ہونا اور راہ گیروں کا زخمی ہو جانا معمول بن گیا ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں بھاری ٹریفک کی آمد و رفت روکنے کے لیے میونسپل کمیٹی سلانوالی کے ارباب اختیار نے شہر کے تمام انٹری کے مقامات پر لوہے کے بیریئر لگا دیے تھے جس کی وجہ سے شہری پر سکون ہو گئے تھے مگر وقت کے ساتھ ساتھ مذکورہ بیریئرز ٹوٹ پھوٹ گئے اور شہر بھاری ٹریفک کی گزرگاہ بن گیا سلانوالی کے سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر سلانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سلانوالی شہر میں دن کے اوقات میں بھاری ٹریفک کی آمد و رفت بند کرانے کے لیے فوری اقدامات کریں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

امتحانات میں بد انتظامی:چیئرمین میٹرک بورڈ کا استعفیٰ بھی محکمہ جامعات کو موصول

سوبھراج میٹرنٹی اسپتال میں پوسٹ ڈلیوری وارڈ کا افتتاح

قربانی کے جانوروں کی آلائشیں پھینکنے پرپابندی کافیصلہ

علی رضا عابدی قتل ،جرمانہ ادائیگی پر ملزمان کی رہائی کا حکم

پولیس کے مختلف شعبہ جات کی ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ

سندھ فوڈ اتھارٹی کیلئے 30یوٹیلٹی وینز خریدنے کی تجویز

آج کے کالمز

ایاز امیر
مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایفائے عہد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر