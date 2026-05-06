صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آڈٹ اعتراضات کے امور نمٹانے کیلئے 30مئی کی ڈیڈ لائن

  • سرگودھا
آڈٹ اعتراضات کے امور نمٹانے کیلئے 30مئی کی ڈیڈ لائن

صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا تعین کیا جائے گا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فنانس اینڈ پلاننگ ڈیپارٹمنٹ نے تمام ضلعی و صوبائی محکموں میں 2017-18سے 2024-25کے دوران سامنے آنیوالے آڈٹ اعتراضات کو دور کرنے اور اس حوالے سے زیرالتواء امور نمٹانے کیلئے 30مئی کی ڈیڈ لائن دیدی، ذرائع کے مطابق محکمہ تعلیم،صحت ،کمیونٹی ڈویلپمنٹ، لوکل گورنمنٹ، بلڈنگز، ہائی وے سمیت دیگر سرکاری محکموں میں سنگین نوعیت کی مالی بے ضابطگیوں پر آڈٹ ٹیموں کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات گزشتہ کئی سالوں سے التواء کا شکار ہیں اور آڈٹ پیرازکا جواب اور ان کی تصحیح ایک مسئلہ بن کر رہ گئی ہے۔

اس ضمن میں صوبائی آڈٹ حکام کی طرف سے گزشتہ ماہ سخت نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلی پنجاب کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا تھا جس پر ایف اینڈ پی ڈیپارٹمنٹ سرگودھا نے تمام ضلعی محکموں کے سربراہان کو زیر التواء آڈٹ پیراز کو نمٹانے اور ریکارڈمکمل کرنے کیلئے 30مئی کا ہدف دیا ہے ،جس کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا تعین کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

غیر قانونی مویشی منڈیوں کیخلاف آپریشن کا فیصلہ

ضلعی ہسپتال لودھراں میں طبی سہولتیں یقینی بنانے کی ہدایت

فوڈاتھارٹی کا چھاپہ، ناقص کیچپ،مشروبات تلف

بچے سے زیادتی،خاتون سے کوشش پر مقدمہ درج

پولیس چھاپہ ناکام، اشتہاری فرار، سہولت کار گرفتار

مونڈکا میں پولیس کارروائیاں شراب اور اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایفائے عہد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر