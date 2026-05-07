اپنے پالتو کتوں کو باندھ کر رکھیں ،مساجد میں اعلان
شاہ پور صدر (نامہ نگار) حکومت پنجاب کی ہدایت پر تحصیل شاہ پور میں کتا مار مہم جاری ہے ، شہری اپنے پالتو کتوں کو باندھ کر رکھیں ،کتا لڑجانے کی صورت میں فور ی طور پر بنیادی مراکز صحت اور تحصیل ہسپتال سے ویکسین لگوائیں، سیکرٹری صاحبان تحصیل بھر میں آگاہی مہم چلائیں مساجد میں اعلانات بھی کرائیں ۔
یہ بات اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ چوہدری اجمل منیر نے سیکرٹری صاحبان یونین کونسل تحصیل شاہ پور کے ساتھ ایک میٹنگ میں کہی۔ میٹنگ میں سیکرٹری سکندر حیات ، مہر شریف ، رانا سبطین ، ملک حق نواز، روف گھمن ، حق نواز بدھوڑ ، محمد اقبال ، امان اللہ شاہ، رانا محمد نذر اور دیگر شریک ہوئے ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے نمائندہ دنیا نیوز سے گفتگوکرتے ہوئے بتایا کہ تحصیل شاہ پور کی یونین کونسلوں میں اب تک سینکڑوں آوارہ کتے مارے جا چکے ہیں۔