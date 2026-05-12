صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3 پٹرول پمپ منیجر غیر معیاری سکیورٹی انتظامات پر گرفتار

  • سرگودھا
3 پٹرول پمپ منیجر غیر معیاری سکیورٹی انتظامات پر گرفتار

میانوالی (نامہ نگار)تھانہ سٹی میانوالی کی کاروائی، 3 پٹرول پمپ منیجر غیر معیاری سیکیورٹی انتظامات پر گرفتار، مقدمات درج۔

ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی ہدایات پر ضلع بھر میں حساس مقامات کی سکیورٹی کو مؤثر بنانے اور حکومتی احکامات پر عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی نے مختلف پٹرول پمپس کو چیک کیا۔ جن میں 3 پٹرول پمپ الرحیم پٹرولیم ، سٹی پٹرولیم اور خدا بخش پٹرولیم کے سیکیورٹی انتظامات غیر تسلی بخش پائے گئے ۔ تینوں پٹرول پمپس کے منیجرز کو ناقص اور غیر معیاری سیکیورٹی انتظامات رکھنے پر گرفتار کرکے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ