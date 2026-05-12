صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیم نالوں کے اوپر اور اطراف پختہ و غیر پختہ تجاوزات ختم کرانے کی ہدایت

  • سرگودھا
سیم نالوں کے اوپر اور اطراف پختہ و غیر پختہ تجاوزات ختم کرانے کی ہدایت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) حکومت پنجاب نے موسمی حالات اور بارشوں کے باعث سرگودھا سمیت بعض اضلاع میں سیم نالوں کے اوپر اور اطراف پختہ و غیر پختہ تجاوزات ختم کرانے کی ہدایت جاری کی ہے۔

 اس ضمن میں تمام اضلاع کے ضلعی انتظامی افسران سے کہا گیا ہے کہ جن نالوں پر لوگوں نے قبضے کر کے تجاوزات قائم کر رکھی ہیں انہیں فوری طور پر خالی کروایا جائے اور نالوں کے قریب اگر کوئی کسی کی ملکیتی جگہ ہے تو اسے بھی محفوظ بنایا جائے ۔ یہ اقدام بعض اضلاع میں ممکنہ شدید بارشوں کے باعث سیم نالوں کے بپھرنے کے ممکنہ خدشات کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے تا کہ لوگ جانی و مالی نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ