صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر معیاری میڈیسن اور قواعد و ضوابط پر عملدرآمد کے حوالے سے جائزہ

  • سرگودھا
غیر معیاری میڈیسن اور قواعد و ضوابط پر عملدرآمد کے حوالے سے جائزہ

بھکر(ڈسرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کی ہدایات کی روشنی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر محمد ارشد وٹو کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس میں سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ، ڈرگ انسپکٹرز، محکمہ صحت کے افسران اور متعلقہ اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران ضلع بھر میں میڈیکل سٹورز، فارمیسیز اور ادویات کی فروخت کے معیار، لائسنسنگ، ایکسپائری ادویات، غیر معیاری میڈیسن اور قواعد و ضوابط پر عملدرآمد کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مختلف میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کے خلاف موصول ہونے والے کیسز زیر غور آئے جبکہ ڈرگ انسپیکشن ٹیموں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں مجموعی طور پر 20 کیسز پیش کیے گئے جن میں سے 13 کیسز میں وارننگز جاری کی گئیں جبکہ 2 کیسز کو پراسیکیوٹ کردیا گیا۔مزید 5 کیسز کو آئندہ اجلاس تک مؤخر کر دیا گیا 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

امراض قبل کی ادویات 20فیصد تک مہنگی، مریض پریشان

انٹرمیڈیٹ امتحانات ،رول نمبر سلپس جاری کرنیکی ہدایات

شوہر سے تنگ خاتون کی میکے میں خود کشی

اغوا ء کے واقعات ، چار نامزد سمیت نامعلوم ملزموں کیخلاف مقدمات

پی ایچ ڈی سکالرکا پبلک ڈیفنس

گیسٹرو کے مرض میں اضافہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ہر دلعزیزی سے حاصل کیا ہونا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم کے فرسودہ تصور سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
دہشت گردی کے خلاف آپریشن ناگزیر
سلمان غنی
محمد حسن رضا
روٹی، تیل اور تخت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مسئلہ فلسطین اور ایک اہم تقریب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر