مو ٹرسائیکل ٹرانسفر فیس ختم کر خوش آئند، عثمان شانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)لیگی رہنما عثمان شانی نے کہا ہے کہ وز یر اعلی مریم نو ازشر یف کی ز یر صدا ر ت کا بینہ کے اجلا س میں مو ٹرسائیکل ٹرانسفر فیس ختم کر نے سمیت دیگر عوامی فلاح و بہبو د کے ا قدا ما ت کا فیصلہ ہر حوا لہ سے خوش آئند ہے۔۔۔
و ز یر اعلی پنجا ب مریم نو ازشر یف نے کسا ن کا ر ڈ ہو لڈر ز کیلئے فیو ل سبسڈ ی کی منظور ی د ے کر ایک اور کسا ن دوست قد م ا ٹھا یا ہے بلاشبہ و ز یر اعلی پنجا ب ہر ممکن طریقہ سے پنجا ب کے عوا م کی بہتر ی اور ا ن کی ریلیف فراہم کر نے کیلئے متحرک ہیں ا ن کی دوسا لہ کا رکرد گی ہر حوا لہ سے لا ئق تحسین ہے سیاسی مخالفین ا ن کی کار کر د گی سے خوفزدہ ہیں