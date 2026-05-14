صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمسن بچے کیساتھ زیادتی اور ویڈیو بنانیکی خبر کارروائی کا حکم

  • سرگودھا
کمسن بچے کیساتھ زیادتی اور ویڈیو بنانیکی خبر کارروائی کا حکم

میانوالی (نامہ نگار)سوشل میڈیا پر چکڑالہ کے علاقے میں کمسن بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی اور ویڈیو بنانے کی خبر سامنے آنے پر ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل نے فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ پولیس افسران کو فوری قانونی کارروائی کے احکامات جاری کیے۔

ڈی پی او میانوالی کی ہدایات پر تھانہ چکڑالہ پولیس نے مقدمہ درج کرکے واقعہ کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ ملزم کی گرفتاری کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ پولیس کی جانب سے ملزم کی گرفتاری کیلئے چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں اور جلد ہی ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل نے کہا ہے کہ بچوں کے خلاف جرائم کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے اور ایسے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرہ خاندان کو ہر ممکن قانونی تحفظ اور انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوجرانوالہ، وزیرآباد میں 14 مویشی منڈیاں فعال، ڈیجیٹل ادائیگی کیلئے کائونٹرز قائم

یونیورسٹی آف حافظ آباد کی تعمیر 2 سال سے بند، طلبہ مایوس

شافع حسین نے سروس موڑ فلائی اوور کا افتتاح کر دیا

بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کیلئے پرعز م ہیں:ذیشان رفیق

سرمایہ کاروں کیلئے پالیسیز تبدیل ہونی چاہئیں :گورنر

غلط بات کو نہ ماننا ، حق پر ڈٹ جانا بہترین عمل : آر پی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن