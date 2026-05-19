گن پوائنٹ پر عمرفاروق سے قیمتی موبائل و نقدی چھین لی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)راہزنی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران پھلروان کے قریب تین نامعلوم افراد نے گن پوائنٹ پر عمرفاروق سے قیمتی موبائل و نقدی چھین لی۔
جبکہ بشیر کالونی کے علی حسن،46جنوبی کے نعمان علی کے گھروں سے لاکھوں روپے کا مال وز ر،ماہلے والا کے محمد بلال کی دوکان سے بھاری مالیت کے آٹو سپیئر پارٹس،بھیرہ کے غلام مرتضیٰ کے رقبہ سے دس من گندم اور بھاری مالیت کے درخت،33جنوبی کے طارق محمود کی رقبہ سے بیس من گندم،8شمالی سے محمد بشیر،احمد جی ٹاؤن سے محمد انور،19جنوبی سے مستنصر عباس،ریلوے روڈ سے قمر فاروق کی موٹرسائیکلیں نامعلوم چور لے اڑے ، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔