چیکنگ کے دوران ملزم سے 6000 گرام چرس برآمد
موچھ (نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ پائی خیل سب انسپکٹر توقیر احمد اور انکی ٹیم نے دوران چیکنگ دانش شہزاد ولد محمد فاروق سکنہ پائی خیل سے 6000 گرام چرس برآمد کی۔ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ پائی خیل میں مقدمہ درج کر لیا۔
