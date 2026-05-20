صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیسے دینے سے انکار پر ماں اور بہن کو تشدد کانشانہ بنا ڈالا

  • سرگودھا
پیسے دینے سے انکار پر ماں اور بہن کو تشدد کانشانہ بنا ڈالا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) بدبخت بیٹے نے پیسے دینے سے انکار پر معمر ماں اور بہن کو تشدد کانشانہ بنا ڈالا، بتایا جاتا ہے کہ 92جنوبی کی رہائشی ضیف العمر منظور بی بی نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔۔

 اس کا بیٹا شکیل کچھ کام نہیں کرتا اور گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے ، گزشتہ روز ملزم نے مجھ سے رقم کا مطالبہ کیا جس کے انکار پر اس نے مجھے تشد د کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اس دوران بچاؤ کیلئے میری بیٹی رخسانہ آگے بڑھی تو ملزم نے اسے بھی بہیمانہ طریقے سے مارا پیٹا ،جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ارفع ٹاور سے رائیونڈ روڈ سگنل فری کو ریڈور بنانے کا فیصلہ

یومِ تکبیر پاکستان کی خودمختاری اور دفاعی طاقت کی علامت :ملک احمد خان

سٹی ٹریفک پولیس میں تقرروتبادلے

امراضِ نسواں کے سرطان میں رکاوٹوں کا خاتمہ پر سیمینار

جنرل ہسپتال :ڈاکٹرز نے مقناطیس کھانے والے بچے کی جان بچالی

سائیکل چور و موبائل سنیچنگ گینگ گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
محترمہ کی ادا جو اچھی لگی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (2)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
آتشِ رفتہ
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیر داخلہ کا دورۂ ایران، ٹائمنگ اہم کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
اٹھائیسویں ترمیم اور اشرافیہ کا ریلیف
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر