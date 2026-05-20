صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تہرے قتل کیس میں مجرم کو 25 سال قید 10 لاکھ روپے جرمانہ

  • سرگودھا
تہرے قتل کیس میں مجرم کو 25 سال قید 10 لاکھ روپے جرمانہ

سزا پانے والے مجرم کو پولیس نے انٹرپول کے ذریعے بیرونِ ملک سے گرفتار کیا تھا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عدالت نے تہرے قتل کیس میں ایک مجرم قاسم کو 25 سال قید 10 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا حکم سنادیا، سزا پانے والے مجرم کو پولیس نے انٹرپول کے ذریعے بیرونِ ملک سے گرفتار کیا تھا، عدالت نے تہرے قتل میں ملوث دیگر 3 گرفتار ملزمان کو عدم ثبوت پر بری کردیا، عدالت نے خاتون سمیت 5 مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان مفرور ملزمان کا فیصلہ ان کی گرفتاری تک روکنے کا حکم جاری کیا اور پولیس کو ان کی فوری گرفتاری کیا حکامات بھی جاری کئے یاد رہے خاتون سمیت 7 ملزمان نے ستمبر 2022 میں نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے قریب کار پر فائرنگ کر کے دیرینہ دشمنی اور مقدمہ بازی کے تنازع عمران خان، جہانگیر بدر اور شاکا کو قتل کردیا تھا، ایڈیشنل سیشن جج محمد اسلم نے تہرے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنا یا، اس موقع پر سکیورٹی کے سخت اقدامات کئے گئے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ارفع ٹاور سے رائیونڈ روڈ سگنل فری کو ریڈور بنانے کا فیصلہ

یومِ تکبیر پاکستان کی خودمختاری اور دفاعی طاقت کی علامت :ملک احمد خان

سٹی ٹریفک پولیس میں تقرروتبادلے

امراضِ نسواں کے سرطان میں رکاوٹوں کا خاتمہ پر سیمینار

جنرل ہسپتال :ڈاکٹرز نے مقناطیس کھانے والے بچے کی جان بچالی

سائیکل چور و موبائل سنیچنگ گینگ گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
محترمہ کی ادا جو اچھی لگی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (2)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
آتشِ رفتہ
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیر داخلہ کا دورۂ ایران، ٹائمنگ اہم کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
اٹھائیسویں ترمیم اور اشرافیہ کا ریلیف
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر