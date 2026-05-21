موچھ(نمائندہ دنیا)سی ای او ایجوکیشن میانوالی نزیر حسین چھینہ نے ان سروس پروموٹ ہونے والے میل و فی میل آرٹس و سائنس اساتذہ کی پروموشن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔میل جنرل ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی پروموٹ ہونے والے اساتذہ کی تعداد 55 جبکہ فی میل کی تعداد 30 ہے ۔جبکہ میل ای ایس ٹی سائنس کیٹیگری کے اساتذہ کی تعداد 7 جبکہ فی میل سائنس کیٹیگری کی 4 ہے ۔ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی آرٹس ونگ پروموٹ ہونے والے تمام اساتذہ خصوصی طور پر حافظ مشتاق احمد خان ہاتھی خیل،اساتذہ راہنما عتیق الرحمان خان،لطیف اللہ خان اے ٹی،طاہر نوید خان،سید جعفر علی شاہ،ملک اظہر حسین،ساجد اللہ خان زاہد،سید حفظ الرحمان شاہ،سید حسنین رضا شاہ کو مبارکباد دینے والوں میں اساتذہ راہنما احمد شیر خان،احمد خان صدیقی،ڈاکٹر عبد الرزاق خان نیازی،محمد ریاض خان،ملک محمد اعجاز،محمد یونس خان،محمد اقبال خان،احسان اللہ خان،مطیع اللہ خان مجاھد،ملک کفایت اللہ،سید واجد منیر کاظمی،طاہر غنی خان،عجب خان،غلام قاسم خان،خالد جاوید خان،محمد کامران خان،حافظ زاہد اقبال خان،سید محمد محسن حسنین کاظمی،حافظ مشتاق خان ابراھیم خیل،اللہ نواز میروی،خورشید احمد خان ہاتھی خیل،محمد اویس خان،سید ثاقب رضوان شاہ،ملک ضیاء اللہ،محمد سہیل خان،اصغر عزیز خان،ظفر اللہ خان و دیگر شامل ہیں۔