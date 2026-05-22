بھار ت نے دو با ر ہ پا کستا ن کو للکارا تو ا س جغرافیہ بدل د یا جا ئیگا ،منیر احمد کھرل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے کہا ہے کہ ا گر بھار ت نے دو با ر ہ پا کستا ن کو للکارا تو ا س جغرافیہ بدل د یا جا ئے گا بھا ر ت کو سمجھ لینا چا ہیے کہ۔۔
پا کستا ن نے گذشتہ سا ل اسے کیسا سبق سیکھا یا تھا پاکستا ن بھار ت کی کسی بھی جا ر حیت کا بھرپور اور سخت جوا ب د ینے کی صلا حیت ر کھتا ہے۔ افوا ج پا کستا ن کی پیشہ وارا نہ صلا حیتوں کا اعتراف پور ی د نیا کر تی ہے بھارت نے ا گر کو ئی شر پسند ی کی تو ا س کا جغرافیہ بد ل د یا جا ئے گا