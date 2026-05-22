صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

800 سے زائد عملے کو ہسپتال ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے تربیت فراہم کی جا چکی

  • سرگودھا
800 سے زائد عملے کو ہسپتال ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے تربیت فراہم کی جا چکی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا کے وژن اور ہدایات کے مطابق سرگودھا ڈویژن میں ہسپتال ویسٹ مینجمنٹ کے موثر نفاذ کے لیے نجی ہسپتالوں، ڈائیگناسٹک سنٹرز’ جنرل پریکٹیشنرز () اور دیگر ہیلتھ کیئر سیٹ اپس کے عملے کی تربیت کے حوالے سے اب تک ڈویژن بھر میں 50 سے زائد نجی ہیلتھ کیئر سیٹ اپس کے تقریباً 800 سے زائد عملے کو ہسپتال ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے تربیت فراہم کی جا چکی ہے ۔

 اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سرگودھا، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن (PMA)اور پرائیویٹ ہسپتال ایسوسی ایشن سرگودھا کے زیرِ انتظام ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کی تربیت کا 25واں سیشن گزشتہ روز سوشل سکیورٹی ہسپتال سرگودھا میں کامیابی سے منعقد ہوا، جس کی نگرانی ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ، ڈویژنل فوکل پرسن ہسپتال ویسٹ مینجمنٹ سرگودھا ڈویژن نے کی۔ ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے شرکاء کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتال ویسٹ مینجمنٹ ایک موثر’ محفوظ اور صحت مند ماحول کی فراہمی کے لیے نہایت اہم جزو ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال کے فضلے کو محفوظ انداز میں جمع کرنے ، علیحدہ کرنے ، منتقل کرنے اور ٹھکانے لگانے کے لیے منظم نظام ہر سرکاری و نجی ہسپتال میں موجود ہونا چاہیے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جس تھانے کی حدود سے شہری غائب، اسی میں مقدمہ درج، ہائیکورٹ

بلدیہ عظمیٰ کے ملازمین کیلئے ہیلتھ انشورنس سہولت کا آغاز

ڈاکٹر خالد مقبول نے گلزارِ ہجری میں نادرا کے نئے رجسٹریشن سینٹر کا افتتاح کر دیا

عید پرآلائشیں اٹھانے کیلئے ہنگامی اقدامات کئے جائیں، وزیر بلدیات

رفاہ عام ونواح میں سیوریج مسائل کیخلاف قومی شاہراہ بلاک

فیروز آباد میں کار سوار فیملی کوہراساں کرنے کا واقعہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ